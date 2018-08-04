Cemre kalbini çantada taşıyor

Manisa
'nın
Yunusemre İlçesi'den yaşayan Yunus ve Ümmü Yılmaz çiftin çiftinin 2 çocuğundan biri olan 10 yaşındaki Cemre, mide ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle gittiği hastanelerde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedilen Cemre'ye, geçen ay başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından 1 Temmuz'da taburcu edilen Cemre, yapay kalbine enerji ileten mekanizmayı boynuna astığı çantasını yanından bir an olsun ayırmadan evinde yaşamaya başladı. Hareket alanı kısıtlı, istediğini yiyip içemeyen ve artık okula gidemeyecek olan Cemre, bağışla gelebilecek gerçek bir kalbin umuduyla hayata tutunmaya çalışıyor. 5. sınıf öğrencisi olan Cemre, "Kalbimin sol tarafının tamamen çürük olduğunu ve ölebileceğimi söylediler. Ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Ameliyattan çıktığımda durumumun kötü olduğunu söylediler, ama kendimi toparlamak için elimden geleni yaptım. Annemle babama destek olmak için bunu yapmam gerekiyordu" dedi. Küçük Cemre'nin annesi Ümmü Yılmaz, "Kızımın çok ağır yükü var. Her istediğini yiyip içemiyor. Taşıdığı kalple, okula gidemiyor, gezmeye tek başına çıkamıyor. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum, nakil bekliyoruz" diye konuştu.