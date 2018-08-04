Hobi bahçesinde yanarak öldü

İzmir
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Balçova ilçesinde hobi bahçesindeki kulübede kalan kişi, çıkan yangında yaşamını yitirdi. İnciraltı Mahallesi'nde bir hobi bahçesine kurulu arazideki kulübelerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, tamamen yanan ahşap kulübede yalnız yaşadığı öğrenilen Muhittin Köroğlu'nun (50) cesedine ulaşıldı. Yanan kulübenin bitişiğinde kaldığını ifade eden Şafak Küçüksütcü, cam kırılması, patlama ve çığlık seslerine uyandığını, kendini dışarı atmaya başardığını belirtti.