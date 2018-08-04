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’da Yıldırım dönemi

Giriş Tarihi: 4.8.2018
KARSİAD’da Yıldırım dönemi
Ege Karadenizli Sanayici İş Adamları Derneği (EGE )'nın yeni başkanı AK Parti Konak İlçe eski Başkanı ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Temel Yıldırım oldu. Yıldırım, gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 2005 yılında kurulan EGE KARSİAD'ın 5. Başkanı seçildi. Kendisi de siyasetin yanı sıra aktif bir iş adamı olan Yıldırım, EGE KARSİAD kurucularına, üyelerine ve geçmişte hizmet etmiş başkanlarına teşekkür etti. Başkan Yıldırım, "Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Karadeniz kökenli bütün sanayici ve iş adamlarına ulaşacağız. Karadenizli iş adamlarının hem Ege Bölgesi'nde hem de köklerinin ait olduğu Karadeniz'de her alanda daha etkin biçimde temsil edilmelerini sağlayacağız" dedi.
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KARSİAD’da Yıldırım dönemi
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