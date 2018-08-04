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Kemeraltı’na tarihi dokunuş gerekiyor

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kemeraltı’na tarihi dokunuş gerekiyor
Taşınmaz kültür varlıklarına yönelik tadilatın uzun bir süreç ve sabır gerektirdiğini belirten Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Restorasyon Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Mahir Kaplan, özellikle Kemeraltı'nda restorasyon ihtiyacı olan yüzlerce yapı olduğunu belirtti. Kaplan, "Kemeraltı'na sihirbaz gelse iki, üç senede çözemez. Biz, Kemeraltı'nı canlandırmak ve şehir turizmine katkı sağlamak için Portekiz Sinagogu'nu iki buçuk yılda sosyal tesis olarak restore edip bir örnek olduk. Havra Sokağı'nda birkaç yapıyı bu şekilde restore etsek kentimize ciddi katkı sağlamış oluruz. Tarihi binalar bizim geçmişimiz. Bu evrensel değerlere sahip çıkılmalı. Restorasyonda korumacılığa çok önem veriyorum. Biz bir yamukluğu düzeltmek yerine hasara müdahale ediyoruz. Özgünlüğüne bağlı kalıyoruz" dedi.
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Kemeraltı’na tarihi dokunuş gerekiyor
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