Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kurbanlıklar gelmeye başladı

Kurbanlıklar gelmeye başladı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kurbanlıklar gelmeye başladı
'de, Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Başta Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van ve Diyarbakır olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinden getirilen kurbanlık hayvanlar, pazarlardaki yerlerini almaya başladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararına göre, 6 Ağustos'tan itibaren şehre alınmaları planlanan hayvanların, yol kenarlarında park halindeki kamyon ve tırlarda beklemelerinin sağlıksız olacağı düşünülerek, kurban pazarlarına girişlerine izin verildi. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerin dışında kurulan hayvan pazarlarının tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Umuma açık yerlerde kesim yapacaklara Çevre Kanunu kapsamında 232 lira para cezası kesileceği öğrenildi. Öte yandan Torbalı'da kurban pazarı Yazıbaşı Işıklar Mevkii'ndeki 52 dönümlük alanda kurulmaya başlandı. Torbalı Belediyesi tarafından en ince detayına kadar düzenlenen pazarda 216 esnaf yer alacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurbanlıklar gelmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN