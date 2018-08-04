Kurbanlıklar gelmeye başladı

İzmir
'de, Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Başta Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van ve Diyarbakır olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinden getirilen kurbanlık hayvanlar, pazarlardaki yerlerini almaya başladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararına göre, 6 Ağustos'tan itibaren şehre alınmaları planlanan hayvanların, yol kenarlarında park halindeki kamyon ve tırlarda beklemelerinin sağlıksız olacağı düşünülerek, kurban pazarlarına girişlerine izin verildi. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerin dışında kurulan hayvan pazarlarının tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Umuma açık yerlerde kesim yapacaklara Çevre Kanunu kapsamında 232 lira para cezası kesileceği öğrenildi. Öte yandan Torbalı'da kurban pazarı Yazıbaşı Işıklar Mevkii'ndeki 52 dönümlük alanda kurulmaya başlandı. Torbalı Belediyesi tarafından en ince detayına kadar düzenlenen pazarda 216 esnaf yer alacak.