Öğretmene ‘gece mesajı’ soruşturması

İzmir
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Karşıyaka İlçesi Girne Ortaokulu'nda uzun süredir görev yapan öğretmen A.R.K, bir öğrencisine gece yarısı Watsapp'tan mesajlar atınca şikayet üzerine işlem yapıldı. Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayda, İzmir'in başka bir ilçesinde muvazzaf asker olarak görev yapan baba Girne Ortaokulu'na gelerek öğretmen R.K'yı aradı. Okulu basan ve öğretmeni vurmak isteyen asker baba sinirlerine hakim olamayınca okula güvenlik görevlileri çağrıldı. Öğretmenin öğrencisine attığı mesajlar gerekçe gösterilerek yapılan şikayet üzerine ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda öğretmen R.K'ya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında "hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunduğu" gerekçesiyle maaştan kesme, İl İdaresi Kanunu gereği de "başka bir ilçeye görevlendirilmesi" cezaları verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatı sonrasında öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.