Titi’de mutlu son

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gelecek hafta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak Göztepe, uzun süredir peşinde olduğu Bursasporlu stoper Titi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Titi, Bursaspor'un U21 takımıyla oynadığı hazırlık maçında forma giymezken, eşyalarını toplamaya başladı.
EN AZ 2 TRANSFER
Geçen sezon da ısrarla istediği Titi'ye kavuşmaya çok yaklaşan Göz-Göz'ün birkaç gün içinde 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını terleten deneyimli savunmacı 97 karşılaşmaya çıktı. Titi transferiyle savunma sorununu çözen Göztepe, orta saha ve santrfor takviye ederek çalışmalarını bitirecek. Öte yandan Hollanda kampını noktalayıp İzmir
'e dönen Göztepe, oynadığı son hazırlık maçına Twente karşısına Beto - Traore, Reis, Hakan Çinemre, Gassama, Poko, Castro, Ngando, Halil, Gouffran, Deniz ilk 11'iyle çıktı. Tüm futbolcuların forma giydiği karşılaşmada etkisiz olan Göz- Göz, Twente'ye 3-0 mağlup oldu. Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.