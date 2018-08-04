Türkiye’nin en modern öğretmenevi geliyor

Konak
Öğretmenevi binası, yeni yüzüne kavuşuyor. Turizm kenti İzmir
'in merkezinde yer alan ve yıllardır hizmet veren Konak Öğretmenevi, kapsamlı bir tadilat çalışmasının ardından misafirleri ile buluşacak. "Önce Öğretmen" diyerek ulaşılabilir konforu başta öğretmenler olmak üzere tüm konuklara sunmayı planlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hızlı bir projeyi hayata geçirdi. 5 yıldızlı otel konforunda yapılması planlanan öğretmenevi, tüm birimleri yenilenerek modern ve estetik bir çehreye kavuşturulacak. Ayrıca iç ve dış asansörlerle, engelli vatandaşların binaya ulaşımları da kolaylaşacak. İzmir'in çehresine uygun mimari konseptte yapımı planlanan binada konfor ve müşteri memnuniyeti ön planda tutulacak. Uzun zamandır İzmir'e yakışır bir öğretmenevi planlaması yaptıklarını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İzmir'in kalbinde, İzmir'e değer katacak ve örnek teşkil edecek bir çalışmayla fark yaratacağımıza inanıyorum" dedi. Çalışmaların bir yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.