Yok böyle intikam

İzmir
'de kıskançlık kavgası sonrası eşi Mehmet Kazan tarafından silahla ayağından yaralanan B. Kazan'ın intikamı 'böylesi görülmedi' dedirtti. Eşinin arabasında uyuşturucu ihbarında bulunan B. Kazan, eşi Mehmet Kazan'ın 15 yıl hapis cezası istenmesine neden oldu. Olaylar, 29 Ekim 2016 tarihinde başladı. İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda testil işiyle uğraşan 3 çocuk babası Mehmet Kazan (34), 15 yıllık eşi B. Kazan (43) ile kıskançlık yüzünden sık sık kavga ediyordu. 29 Ekim günü iş çıkışı alkollü bir mekana eğlenmeye giden Mehmet Kazan, eşi B. Kazan tarafından takip edilerek yakalandı. Mekanda tartışmaya başlayan çift, kapı dışarı edildi. Kapı önünde de tartışmaya devam eden ikiliden Mehmet Kazan, eşine eve dönme teklifinde bulundu. Eşinin terslemesi üzerine dükkanından silahını alan Mehmet K. geri döndü. Burada üçü bacağına isabet eden toplam 11 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan ve ertesi gün mahkemeye sevk edilen
Kozan, tutuklandı. Üç ay cezaevinde yatan Mehmet Kozan, vurulan Birgül Kozan'ın hayati tehlikesi yoktur raporu gelince, sulh ceza hakimliği tahliyesine karar verdi. Tahliye olduktan sonra her hafta pazartesi günleri imza atmak kaydıyla denetimli serbestlikten yararlanan Mehmet Kazan, işlerinin başına döndü. Yaz döneminde haftanın altı günü Bodrum'da konaklayan Mehmet Kazan, pazar günleri ise karakola imza atmak için İzmir'e geri dönüyordu. Eşiyle barışan ve haftanın bir günü annesinin evinde bir günü de eşiyle kalan Kazan, 16 Ekim sabahı polis baskınıyla şoka girdi. Annesinin evindeyken yapılan operasyonda aracında 345 gram esrar, 53 adet yeşil renkli, 22 adet mor renkli uyuşturucu hap, 13 adet poşetlenmiş toz kokain ve taş kokain bulunan Mehmet Kazan, uyuşturucu satmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Kazan'ın 15 yıl hapsi istenirken, eşi B. Kazan ise mahkemede kocasının uyuşturucu sattığı şüphesi üzerine ihbar ettiğini söyledi.
EŞİNİ SUÇLADI
Mehmet Kazan, ifadesinde ise eşini suçladı. Hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını ifade eden Kazan, "O uyuşturucuları husumetlim eşim koymuştur. Ben içerideyken araç ondaydı. Benden intikam almak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum" ifadeleri kullandığı öğrenildi. Mehmet Kazan'ın avukatı Zeynel Değirmenci ise Mehmet Kazan'ın yakalanmadan bir gece önce eşiyle mesajlaştığını belirterek, "Bir gece önce B. Kazan, eşine devamlı nerede kalıyorsun. Kesin annenin Torbalı'daki evinde mi kalacaksın. Araba nerede. Arabayı sen mi kullanıyorsun. Gece araba evin önünde mi kalacak gibi sorular sormuş. Zaten büyük ihtimal bu konuşmalar sonrasında Mehmet Kazan ihbar edilmiş. Mehmet Kazan tekstil işiyle uğraşan ve hayatı boyunca uyuşturucu kullanmamış. en kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağına eminiz" dedi.