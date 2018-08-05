65 Yaş Kartı yok sayıldı

İzmir
Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan 211 bin 649, 65 yaş kart sahibinin yasayla elde ettiği ulaşım hakkını hiçe saydı. Büyükşehir Belediyesinin iç körfezde toplu taşımacılık hizmeti veren şirketi İZDENİZ, yönetim kurulunda aldığı kararla 65 yaş kart sahiplerine, 15 Mayıs'ta deneme seferlerine başladığı Güzelbahçe- Konak vapur seferlerini sessiz sedasız ücretli yaptı. Skandal, geçtiğimiz hafta Güzelbahçe'den vapurla Konak'a gelmek isteyen iki 65 yaş kartı sahibi vatandaşın görevliler tarafından vapura bindirilmemesi üzerine ortaya çıktı. Kanunla kendilerine verilen haktan yararlandırılmayan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Yasayla kendilerine tanınan hakkın belediye şirketinin yönetim kurulunda aldığı kararla ellerinden alındığını belirten yaşlılar yaşananlara isyan etti.
BİMER YASAYI HATIRLATTI
İZDENİZ'in yasa yönetmelik tanımayan uygulamasına kısa adı BİMER'den tokat gibi yanıt geldi. BİMER'den başvuru sahiplerine gönderilen yazıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz ve ya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'ne vurgu yapıldı. Yönetmeliğin 60 yaş ve üzeri bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı başlıklı 5. Maddesinin 1. Bendinde 'Türk Vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılır hükmü yer almaktadır" ibaresi bulunduğuna dikkat çeken BİMER, 'Kişiselleştirilmiş elektronik 65 yaş kartını ulaşım araçlarındaki cihazlara okutmak suretiyle belediyeye bağlı şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılır' hükmünü hatırlattı. Büyükşehir'in, BİMER'in gönderdiği yazıya karşılık nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu oldu.
ÜCRETLI SEFERLER
65 yaş kart sahiplerinin İZDENİZ tarafından kısıtlanan ulaşım hakları sadece Güzelbahçe Konak seferleri ile sınırlı kalmadı. Yönetim Kurulunda alınan karar uyarınca yazın gerçekleştirilen Foça, Mordoğan ve Yassıca Ada vapur seferleri de uygulamaya dahil edildi. Vapurla belirtilen yerlere seyahat etmek isteyen 65 yaş kart sahiplerinin de ücret ödemeleri gerektiği ifade edildi.
ŞİRKETLER ÇELİŞTİ
SABAH Egeli'nin yaptığı araştırma İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iki ulaşım şirketinin 65 yaş kartları konusunda çeliştiğini de gözler önüne serdi. ESHOT Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde 65 yaş kart uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" doğrultusunda 65 yaş ve üzeri kişiler İdaremizden alacakları seyahat kartı ve ya Nüfus Cüzdanıyla şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.' şeklindeki açıklamaya yer verdi. İZDENİZ ise, bu yasayı yok saydı.