Çevre yoluna yeni bağlantı

AK Parti İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'nın Barış, Güven, Göksu ve Yıldız mahallelerine giderek ilçede inşaatı devam eden kamu yatırımlarını inceledi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan'ın eşlik ettiği Kaya, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle İzmir Çevre Yolu Yıldız Mahallesi Kavşağı ve 6. Sanayi Sitesi katılma kolu inşaatlarını turladı. İzmir Çevre Yolu Projesi'nin ilk etabında yapımı tamamlanan Buca Kavşağı'nın geçen zaman içerisinde trafik yoğunluğunun artması ile beraber yetersiz kaldığını hatırlatan Kaya, gerek Bornova- Buca yönünde gerekse Buca-Bornova yönünde trafik akışında sorunlar oluşması sebebiyle Yıldız Mahallesi Kavşağı yapımına karar verildiğini ifade etti. İzmir Çevre Yolu Projesi'nin ilk etabında 6. Sanayi Sitesi ve Otokent ayrılma kolunun ise daha önceden yapıldığını hatırlatan Kaya, şimdi de aynı bölgeden otoyola katılma kolu yapılarak İzmir Çevre Yolu'na bağlantının sağlanmış olacağını söyledi. Kaya, bu yeni katılma kolunun Kurban Bayramı öncesinde hizmete açılarak İzmirlilerin kullanımına sunulacağının bilgisini verdi.
TRAFIK AZALACAK
Özellikle 6. Sanayi Sitesi, Otokent ve bu bölgedeki AVM aksındaki yoğunluğun bu bölgeye yapılan katılma kolu ile ortadan kaldırılacağını ifade eden Kaya, "İzmir Çevre Yolu'nu kullanarak, Otokent ve çevredeki işyerlerine gelen vatandaşlarımız, yeniden otoyola çıkıp, Karabağlar'daki Balçova Kavşağı'na gitmek zorunda kalmayacaklar. TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde bölgedeki esnaflarımız ve vatandaşlarımızın talebi üzerine gerekli talimatları vermişti. Kurban Bayramı öncesi hizmete açacağımız yeni bağlantı yolu ile esnafın ve bölge halkının sorunu çözülecek. Özellikle Optimum Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunun ciddi oranda azalacağını öngörüyoruz" dedi.