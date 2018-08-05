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’de huzur timleri iş başında

Emniyeti’ne bağlı huzur timleri, huzuru sağlamak için kentin önemli noktalarında eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 5.8.2018
İzmir’de huzur timleri iş başında
İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz akşam saatlerinde 11 farklı ilçedeki caddelerde ve iş yerlerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Emniyetin farklı birimlerinden ekiplerin katıldığı uygulamalarda toplam 5 bin 150 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi de gözaltına alındı. 102 işyerinde yapılan kontrollerde ise 26 işyerine idari para cezası uygulandı. 38 otomobil ve 36 motosikletin de kontrol edildiği uygulamalarda çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklete el konulurken, ruhsatsız 3 tabanca ile toplam 15 gram uyuşturucu da ele geçirildi.
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İzmir’de huzur timleri iş başında
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