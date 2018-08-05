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li Bengisu Avcı tarih yazdı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
İzmirli Bengisu Avcı tarih yazdı
EGE Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni bu yıl geçmeyi başardı. Milli sporcu, geçtiğimiz gece yarısı İngiltere saatiyle saat 03.00'te İngiliz kıyısındaki Dover kentinden suya girdi. Bengisu'ya Manş, diğer adıyla İngiliz Kanalı geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı ve mentörü eşlik etti. Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, yaz aylarında bile sıcaklığı 14 ile 17 santigrat derece arasında değişen suda 36 kilometre boyunca yüzdü. 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Bengisu hayalini gerçekleştirdi. Manş Denizi'ni 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Bengisu, bu dereceyle Manş'ı en kısa sürede geçen Türk kadını unvanını da ele geçirdi.

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İzmirli Bengisu Avcı tarih yazdı
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