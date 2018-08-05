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KafePi’den Buzz Gibi Festival

Giriş Tarihi: 5.8.2018
KafePi’den Buzz Gibi Festival
Çeşme Ayayorgi Koyu'nda bulunan KafePi Beach Club, 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında bütün içecek çeşitlerinin tadılabileceği Buzz Gibi Festival'i düzenliyor. 3 gün sürecek festivalde Mike Diamondz, Dj Funky C, ve Mc Fioti ile Akman Akgül, Okan Evci, Ozan Karataşlı, Kerem Selek, doğukan, Elvice, Efecan Beşkardeş, Suer, Bluemag, tanerman, Kubilay aydın, Edyra, K. Okan Güven, Murat Karakuş, emre Turan, Fatih Ata, Sercan Yanbay, Gökhan Ekinci, Ayhan Aygun ve İlkan eren 3 ayrı sahnede performanslarıyla mükemmel bir festival deneyimi yaşatacak. KafePi Beach Club'ın festivalinde müziğin ritmine kendini kaptıranlar sabahın ilk ışıklarına kadar dans edecek.
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KafePi’den Buzz Gibi Festival
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