Menderes’te parklara kamera yerleştirildi

TÜRKIYE'YI
sarsan çocuk kayıpları ve cinayetleri sonrası çocuk vakalarını önlemek için harekete geçen İzmir
'de AK Partili Menderes Belediyesi, ilçedeki bütün çocuk parklarına kamera koydu. Parklara konulan kamera sistemleri ile çocuklarını güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Menderes Belediyesi Başkanı Bülent Soylu, "Bu kameraları herkesin görebileceği yerlere koyarsak kötü niyetli kişiler için caydırıcılık oluşturacaktır ve bütün bu olumsuzluklarında önüne geçilebileceğini düşünüyoruz" dedi.