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Türk matematikçiler dünya 3’üncüsü oldu

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Türk matematikçiler dünya 3’üncüsü oldu
TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları Türkiye'ye çeşitli başarılar kazandırmaya devam ediyor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 5. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatı'na, Türkiye ilk kez katıldı. Türk milli takımı liderliğini Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade üstlendi. Olimpiyatta Türkiye'yi temsilen Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi'nden İrem Nur Çevikcan, İstanbul Lisesi'nden İlker Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop ile İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Aybeniz Yağmur Temirtaş'ın yer aldığı takım yarıştı. Olimpiyatlara, Türkeyi, Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fransa, İtalya, Lübnan, Karadağ, Fas, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Mısır, Slovenya, İspanya, Tunus ve Yunanistan'ın olmak üzere toplam 17 ülkeden 68 lise öğrencisi genç matematikçinin katıldı. Türk takımı, üçüncü oldu. İtalya birinci, Fransa ise ikinci sırayı aldı.
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Türk matematikçiler dünya 3’üncüsü oldu
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