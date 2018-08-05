Türk matematikçiler dünya 3’üncüsü oldu

TÜBİTAK
tarafından Bilim
İnsanı Destek
Programları Başkanlığı
(BİDEB)
bünyesinde yürütülen
Uluslararası
Bilim Olimpiyatları
programı
kapsamında, milli
takımlarda yetiştirilen
genç bilim
insanları Türkiye'ye
çeşitli başarılar
kazandırmaya
devam ediyor.
İtalya'nın başkenti
Roma'da düzenlenen
5. Akdeniz Gençlik Matematik
Olimpiyatı'na, Türkiye ilk kez katıldı.
Türk milli takımı liderliğini Yaşar Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Refail Alizade üstlendi. Olimpiyatta
Türkiye'yi temsilen İzmir
Buca İnci
Özer Tırnaklı Fen Lisesi'nden İrem Nur
Çevikcan, İstanbul Lisesi'nden İlker
Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop
ile İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve
Teknoloji Lisesi'nden Aybeniz Yağmur
Temirtaş'ın yer aldığı takım yarıştı.
Olimpiyatlara, Türkeyi, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Cezayir, Fransa, İtalya,
Lübnan, Karadağ, Fas, Filistin, Güney
Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Mısır,
Slovenya, İspanya, Tunus ve Yunanistan'ın
olmak üzere toplam 17 ülkeden
68 lise öğrencisi genç matematikçinin
katıldı. Türk takımı, üçüncü oldu. İtalya
birinci, Fransa ise ikinci sırayı aldı.