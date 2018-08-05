Vikingler’in kıyafetleri Ege’de imal ediliyor

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli sürdürülen Hazır Giyim İhracatını Geliştirme URGE Projesi kapsamında 11 ihracatçı firma Danimarka
pazarına yönelik 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında 'iş ve inceleme gezisi' düzenliyor. Danimarka'da faaliyet gösteren paydaşları ile görüşmeler yapacak olan Egeli konfeksiyoncular, bu süreçte pazarın dinamiklerini ve güncel moda trendlerini yerinde görmeyi planlıyor.
PAZARIN YÜZDE 10'U
Danimarka'nın dünya hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında 4.8 milyar dolarla 19. sırada yer aldığını ve artış trendine sahip olduğunu belirten EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, 2021 yılında 5 milyar dolar hacmini geçmesinin beklendiğini söyledi. Bu pazardan aldıkları payı arttırmak için Danimarka'ya yönelik inceleme gezisi düzenlediklerini kaydetti. Türkiye'nin yüzde 9.5 pay ile Çin ve Bangladeş'ten sonra Danimarka'nın üçüncü büyük tedarikçisi konumunda olduğu bilgisini paylaşan Sertbaş, "Danimarka'ya 2017 yılında 393 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. Türk hazır giyim sektörünün 2017 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar dolarlık ihracatın ülkeler sıralamasına baktığımız zaman Danimarka 10. büyük pazarımız konumunda" dedi. EHKİB üyelerinin 2017 yılında Danimarka'ya 39 milyon dolarlık ihracata imza attığını dile getiren Sertbaş, "Danimarka'nın moda sektöründe trend belirleyici bir niteliği var. İş ve inceleme gezimize firmalarımızın tasarımcıları da katılıyor. Tasarımcılarımız, Danimarka'nın moda trendlerini yerinde görecek, dönüşte yapacakları tasarımlarla Danimarka ve Kuzey Avrupa ülkelerinin beklentilerine uygun ürünler sunma fırsatını yakalayacağız" diye konuştu.