80 yıldır dikiş dikiyor

Denizli
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Tavas İlçesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yusuf Yürekten, çok sevdiği mesleği terzilikte 80. yılına girdi. Nikfer Mahallesi'nde 1928'de doğup aynı mahallede büyüyen Yürekten, terzilik yapan akrabasının yanında işe çırak olarak girdi. Bölgeye has bir dokuma ürünü olan Nikfer bezinden ceket ve pantolon dikerek mesleğinde ilerleyen Yürekten, askerlik dönüşü babasının verdiği parayla Çarşı Mahallesi'ndeki atölyesini açtı. Yıllar içinde evlenerek 8 çocuk 40 torun sahibi olan Yürekten, yaşı ilerlemesine rağmen 20 metrekarelik atölyesinden kopamadı.Yıllar içinde kullandığı dikiş makineleriyle adeta bir "tekstil müzesi"ni andıran dükkanında sipariş üzerine iş gören Yürekten, mesleğini ölene kadar devam ettirmekte kararlı. Yürekten, "Allah razı olsun sebep olanlara. Evlatlarımı bu meslekle büyüttüm. Başka bir iş yapmayı asla düşünmedim" dedi.