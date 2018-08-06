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Aslan takımına güveniyor

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Aslan takımına güveniyor
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında 'la 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Erkan Aslan, ikinci özel maçın ardından takımının son durumunu değerlendirdi. Futbolcuların genel görüntüsünden memnun olduğunu ifade eden Aslan, "Yüksek bir tempoyla sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bucaspor karşısında zaman zaman iyi futbol sergiledik. Elbette eksikliklerimiz var. Ancak zayıf yönlerimizi sıkı bir çalışmayla kapatacağız. Herkes transferin önünü açmak için büyük gayret gösteriyor. Yasak kalkar kalkmaz, daha güçlü bir takım kuracağız" dedi.
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Aslan takımına güveniyor
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