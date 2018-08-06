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’dan kötü prova

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Denizlispor’dan kötü prova
, ligin başlamasına 1 hafta kala sezon açılışını Atatürk Stadı'nda Afyonspor önünde yaptı. Horoz, sahaya Stachowiak - Alperen, Muhammet Himmet, Abdülkerim, Keremcan, Burak Altıparmak, Deniz, Ziya, Recep, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz ilk 11'iyle çıktı. Her iki takım için de sezon öncesi son ciddi provası niteliği taşıyan maç yoğun yağmur altında oynandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta Denizlispor, rakibinin 66. dakikadaki tafa golüne engel olamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Denizlispor, transfer dönemi bitmeden en az 2 futbolcu daha alacak.
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Denizlispor’dan kötü prova
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