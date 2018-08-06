Drone ile uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İzmir
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'in göreve gelmesiyle, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı amansız bir savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele ederken teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. İnsansız hava aracı 'Drone' kullanılan operasyonda Menderes İlçesi'ndeki bir tarlada yüklü miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Kentin göbeğindeki uyuşturucu tarlası drone yardımıyla görüntülendi. Yapılan baskında tarlada ekili vaziyette 845 kilo kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada satışa hazır halde 172 kilo esrar bulundu. Narkotik polisi tarafindan son yıllarda İzmir'de yakalanan en yüksek uyuşturucu miktarlarından biri olduğu bildirildi. Ekipler tarafından, 1 tona yakın uyuşturucuya imha edilmek üzere el konuldu.
MÜCADELE SÜRECEK
Ayrıca baskında 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.Ekipler, operasyonda tarla ve uyuşturucunun sahibi H.D'yi gözaltına aldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.D, uyuturucu imalatı ve satışı yapmak suçudan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, gençleri ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilmesine yönelik vatandaşlardan da ihbar konusunda destek beklediklerini söyledi. Yetkililer, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların ve operasyonların kararlılıkla arttırılarak devam edeceğini vurguladı.