Duymer bayileri İzmir’de buluştu

DUYMER
İşitme Cihazları 2018 yılı Bayi Eğitim Toplantısı, 02-05 Ağustos tarihleri arasında Kaya İzmir
Termal & Convention'da yapıldı. Bu sene yedincisi düzenlenen toplantı, Türkiye genelinden 200 bayi ve şubenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya GN Grup Genel Müdürü Soeren Oesteergard ve GN Grup Ortadoğu Bölge Sorumlusu Mohsen Otafey'de katıldı. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz "İşitme cihazı sektöründe 20 yıllık tecrübemiz var. 20. yılımızda 200 satış noktasıyla hizmet veriyoruz. Sektörde şu anda en çok satış yapan işitme cihazı firmasıyız. 2018 yılını 30 bin satışla kapatmayı planlıyoruz. 20 yılda iyi ve kötü günler geçirdik. Ancak yine de güzel bir hikaye yazdık. Bu hikayeyi biz tek başımıza değil, sizlerle birlikte yazdık. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum" dedi. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi Av.Salih Baz, bundan sonraki süreçlerde yurt içinde ve yurt dışında işitme cihazlarıyla ilgili tüm yeniliklerin takipçisi olacaklarını söyledi ve tüm bayilere başarılar diledi