Firar eden adamın ailesi ortada kaldı

İzmir
'de
M.T, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından cezaevine girdi ve daha sonra açık cezaevine alındı. M.T. izne çıktığında cezaevine geri dönmeyerek firar etti. Eşinin cezaevine girmesi ve ardından firari olması nedeniyle zor günler geçiren E.T. ve iki çocuğu ortada kaldı. Eşinden boşanmak istediğini fakat firari olması nedeniyle boşanamadığını söyleyen E.T, ""2005 yılında eşim olacak şahıs ile evlendim. 2010 yılında hapse girdi ve 4 yıl orada kaldı. 4 sene hapis yattıktan sonra Yargıtaydan ceza geldi ve eşim tekrar açık cezaevine gitti. Polisler evimi basıp eşimi apar topar tekrar geri merkeze götürdüler. Açık cezaevinde iki ay kalıp evine geldikten sonra tekrar teslim olmadı" diye konuştu. Polislerin sürekli olarak M.T'yi bulmak için evlerine geldiğini belirten E.T, "Kendisiyle sadece kağıt üzerinde evliyiz. Yetkililere sesleniyorum, beni bu adamdan bir an önce boşasınlar. Bu eşim olacak şahıs her neredeyse, kimin yanında ise onlara buradan sesleniyorum bu kişiyi devlete teslim etsinler" ifadelerini kullandı.