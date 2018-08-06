Hassas burunlardan kaçabilmek imkansız

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi, zehir tacirlerinin kabusu olan narkotik köpeklerinin titizlikle eğitilmesini için mesai harcıyor. Sayıları 10'u bulan narkotik köpekleri, aldıkları eğitimler sayesinde yapılan aramalarda bulunması pek de mümkün olmayan uyuşturucu maddelere kolaylıkla ulaşıyor. 10 bin koku içerisinden uyuşturucunun kokusunu ayırt ederek, maddeleri bulma özelliğine sahip olan köpeklerin, uyuşturucu ile temasları olmuyor.Her köpeğin isminin ve sicil numaralarının olduğunu belirten Köpek Eğitmeni Yusuf Ünal (42), köpeklerin henüz yavru iken Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi tarafından alındığını ve çeşitli eğitimlere, testlere tabi tutulduktan sonra çalışabileceği alanların belirlendiğini söyledi. Ünal, "Ankara'da son aşama olarak idarecileri ile birlikte 3 aylık kurs gören narkotik köpeklerinin, daha sonra illere atamaları yapılıyor. Köpeklerin görevlendirileceği iller de o şehrin iş yoğunluğuna göre belirleniyor. Her köpek burnunu kullanıyor ama önemli olan bizim istediğimizi araması. Narkotik köpeklerin kara, deniz ve hava gibi her ortamda aramaya şartlandırılıyor" dedi. Öte yandan kamuoyunda narkotik köpeklerine uyuşturucu verildiği yönünde iddiaların doğru olmadığını söyleyen Ünal, "Bu tür iddialar kesinlikle doğru değil. Uyuşturucu ile kesinlikle teması olmuyor" diye konuştu.