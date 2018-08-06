İzmir’e 41 yeni okul yapılacak

İzmir
'de eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimle hale getirilmesi amacıyla 746 derslikli 41 yeni okul yapılacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, eğitim kalitesi ile okulların fiziki yapılarının arttırılması, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte eğitim gören 786 bin 355 öğrencinin daha güvenli, ekonomik, konforlu ve herkes için erişilebilir olma özelliği bulunan binalarda eğitim görmesi amaçlanıyor. Okul bahçelerinde yapılacak spor ve sosyal aktivite alanlarıyla eğitimin yanı sıra stresten uzak, zihinsel ve bedensel olarak mutlu, eğitimli ve erdemli bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Kentte eğitim veren 29 bin 451 derslikli 2 bin 565 okulun yanında, bu sayının arttırılması ve iyileştirilme yapılması amacıyla devlet yatırım programına alınan 746 derslikli 41 yeni okul İzmir'e kazandırılacak. Bu okullardan 15'i, eski okulların yıkılarak yerinde yeniden inşa edilmesiyle gerçekleştirilecek. Son yıllarda yapılan yatırımlarla artan derslik sayısıyla sınıflardaki öğrenci sayılarında düşüş yaşandı.
TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK
Kentteki eğitim yatırımlarına önem verdiklerini, bu kapsamda 41 yeni okulun yapılması için planlanmanın gerçekleştirildiğini aktaran İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İzmir'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık. İkili eğitimden tekli eğitime geçmek için çok ciddi bir enerji harcıyoruz. Kentteki okulların tekli eğitime bir an önce geçmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütçe imkanlarını maksimum düzeyde kullanıyoruz" dedi.