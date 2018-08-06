Kaçak kiralanan yerlere ceza yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir ve ilçelerinde olmak üzeri il genelinde gayri resmi olarak sayıları her geçen gün hızla artan günlük ve saatlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. 33 ayrı polis ekibi ve 102 personelin görev aldığı denetimimde 413 günübirlik konaklama yeri incelendi. 413 adresten 399'unun kayıtlı olduğu tespit edilirken, denetimler sırasında kaçak olan 12 konaklama yeri hakkınhda yasal işlem yapıldı. Gayri resmi olarak kiraya verildiği tespit edilen 12 konaklama yerine 106 bin 962 lira para cezası kesildi.