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Kyzikos UNESCO Listesi’ne aday

Erdek’te geçmişi M.S 2. yüzyıla dayanan Kyzikos Antik Kenti, yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Kyzikos’un, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışmalar başladı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Kyzikos UNESCO Listesi’ne aday
GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
'in Erdek İlçesi'nde akademisyenlerce devam edilen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Hadrian Tapınağı, M.S 2.yy Roma Dönemi tapınakları içerisinde dünyada ilk üç sırada, Türkiye'de ise en büyük tapınak arasında yer alıyor. Ebatları, yapısı, sanat ve kült işlevleri açısından dünyanın en önemli yapılarından birine sahip olan Kyzikos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Hadrian Tapınağı yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Kyzikos Antik Kenti'nde Roma ve Roma Dönemi Anadolu Mimari ve Sanatı'na ciddi katkı sağlayacak buluntular elde ettiklerini ve dünyanın en büyük korinth başlıklarından birisini bulduklarını ifade etti. Gürbüz, "Amfiteatr, Roma Collesium ile boy ölçüşecek büyüklüktedir. Bu yapıyı da bünyesinde barındıran Kyzikos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için gerekli çalışmalara başlanmıştır" dedi.
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Kyzikos UNESCO Listesi’ne aday
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