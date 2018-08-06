Lebip TİMOR: Yarın çok geç olacak!

Bucaspor
'da
yaşanan ekonomik ve sportif çöküş, bazılarına sürpriz gelse de, benim için hiç de sürpriz olmadı. Zira süper lige çıktığı günden bu yana, sinyalleri alıyordum. Süper lige çıktığı anda, yerden havalanmış, ayakları yere basmıyordu. Öncelikle teknik adam seçimlerindeki yanlışlar, adını daha önce duymadığımız yabancı transferlerin ileride bu takımın canını yakacağını daha o günlerde görmüş ve yazmıştık. Tek tek isim vermeye gerek yok. Kulübün anahtarı adeta yeni teknik direktörün eline verilmişti. İşler iyi gitmeyince biri gitti, sezon ortasında bir başkası geldi. Giden de, yeni gelen de adeta sil-baştan
yapmış ve bol keseden harcamışlardı. Son anda Sait hocaya sarıldılar ama artık iş işten geçmişti. Oysa kulübün bu yükü kaldıracak ekonomik yapısı yoktu. Nitekim takım geldiği gibi adeta tepetaklak olmuş ve küme düşmüştü. Tekrar bugünlere dönersek, çöküş daha o günlerde başlamıştı ama depremin artçıları bitmemişti. Şu aşamada geçmişi sorgulamanın bir anlamı kalmadı. Hangi yönetim gelirse gelsin bu yükü kaldıramaz. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var"
misali eskisi yenisi tüm görev yapmış başkan ve yöneticilerin birlik olması gerekiyor. Bizden söylemesi. Zira "Yarın çok geç olacak"
. Yarınlar bitmez ama, Bucaspor bitiyor. Demedi demeyin.