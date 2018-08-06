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’da yolcu otobüsü devrildi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Manisa’da yolcu otobüsü devrildi
'nin Akhisar İlçesi'nde meydana gelen kazada Kocaeli'den Denizli'ye giden Yusuf Çimtay'ın kullandığı 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol kenarına devrildi. Olay yerine kısa süre içinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan Serpil Kuran (45) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 41 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fadime Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Manisa’da yolcu otobüsü devrildi
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