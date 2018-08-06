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“Stresle tatlanan” domates geliştirildi

İYTE’de topraktaki tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı domates türü geliştirildi. Domates, stres gördüğünde tat ve aromasını geliştiriyor

Giriş Tarihi: 6.8.2018
“Stresle tatlanan” domates geliştirildi
Domatesin rekoltesine ve tadına zarar veren topraktaki tuzluluğa karşı çalışma yürüten Türk bilim insanları, hem tuzluluk hem de kuraklığa dayanaklı domates çeşidi geliştirdi. Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde doktora öğrencisi Hatice Şelale tez programı için tarım ürünlerinde daha yüksek verime sahip, hastalıklara dayanıklı türlerin geliştirilmesi için çalışma yaptı.

3 YIL SONRA TARLADA
İYTE Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar danışmanlığında yürütülen projede son yıllarda fazla sulama ve gübrelemeden dolayı toprakta artan tuzluluğa karşı dayanıklı domates çeşidi geliştirmek hedeflendi. Bilim insanları ilk olarak Peru'da tuza ve kuraklığa dayanıklı yabani bir domates türünü inceledi. Bu türde tuza ve kuraklığa dayanıklılığı sağlayan geni tespit eden ekip hali hazırda kullanılan kültür domatesiyle melezleme yaparak yeni bir tür ortaya koydu. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucunda hem tuza hem de kuraklığa dayanaklı domates türünün veriminin de diğer türlere göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu görüldü. Stres ile başa çıkabilen domates, bir taraftan tuza dayanıklı olurken bir taraftan da tat ve aromasını geliştiriyor. Domatesin üretilmesi için 3 yıl sonra çiftçilere verilmesi hedefleniyor.
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“Stresle tatlanan” domates geliştirildi
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