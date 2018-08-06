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Yabancı öğrenciler Kırkağaç’ı gezdi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Yabancı öğrenciler Kırkağaç’ı gezdi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'ye Türkçe öğrenmek üzere 20 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler 'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'nde bulunan 1655 yıllık tarihi zeytin ağacını ziyaret eden yabancı öğrenciler, daha sonra Kırkağaç Belediyesine toplantı salonunda ilçe protokolüyle buluştu. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse tarafından yabancı öğrencilere hediye takdim edildi. 20 öğrenci, Hamdi-Birol Nart kardeşlerin restore ettirdiği tarihi evi gezdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç MYO'yu ziyaret eden öğrencilere bilgi veren Okul Müdürü Doç. Dr. Hakan Aracı, "Dünyanın 20 farklı ülkesinden 20 ayrı dilde konuşan arkadaşlarımızı ağırlamanın onlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.
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Yabancı öğrenciler Kırkağaç’ı gezdi
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