Afra ilik bekliyor

İzmir
'in Kemalpaşa İlçesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep (26) ve ev hanımı Altun Arabacı
(24) çiftinin tek çocukları Afra Eylül
, 2016 yılının ağustos ayında down sendromu ile dünyaya geldi. Afra Eylül'e, gelişimini yaşıtları gibi sağlaması amacıyla özel eğitim aldıran aile, geçen yıl bebeklerinin vücudunda ortaya çıkan morluklar üzerine Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) başvurdu. Lösemi teşhisi sonrası Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve o günden sonra yaşamının büyük bölümünü hastanelerde geçiren down sendromlu bebek, kemoterapi tedavisi gördü ama hastalığı tam olarak atlatamadı.
ARAYIŞ DEVAM EDIYOR
Kanserle mücadelesine karşın gülümsemesini, yaşama azmini kaybetmeyen Afra Eylül'ün son kontrolünde doktorları, artık kemik iliği nakli gerektiğini aileye bildirdi. Recep ve Altun Arabacı çifti de fotoğrafları ve videolarıyla sosyal paylaşım sitesi takipçilerinin gönlünde taht kuran bebeklerinin yaşaması için donör çağrısında bulundu. Anne karnındayken down sendromlu olduğunu öğrenmelerine rağmen kızlarından vazgeçmediklerini belirten baba Recep Arabacı, "Afra Eylül'ün 10 aydır hastanede, 6 kür kemoterapi aldı. Doktorlar, kemik iliği nakli gerektiğini, ne kadar erken nakil olursa şansının o kadar yüksek olduğunu söyledi. Sadece nakil bekliyoruz" diye konuştu. Anne Altun Arabacı ise, "Lösemi olduğunu öğrenince yıkıldım ama tıp ilerledi, kızım iyileşecek. Onu görenler hasta olduğuna inanamıyor. Çok enerjik, umut dolu bir bebek. O da bizi ayakta tutuyor" dedi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorları da tedavisi süren down sendromlu hastaları için donör arayışının sürdüğü bilgisini verdi.