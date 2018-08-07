Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay, yeni sezon öncesi güven verdi

Altay, yeni sezon öncesi güven verdi

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Altay, yeni sezon öncesi güven verdi
Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46. Folkart Ege Kupası'nda ilk maçta 'u 2-0 mağlup eden Altay, finalde de 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Yeni sezona kupayla başlayan Altay, yeni kadrosuyla taraftarını mest etti. Karşılaşmada fırtınalar estiren siyah-beyazlılarda takıma yaz döneminde dahil olan isimler performanslarıyla alkış aldı. Teknik direktör Alper Avcı, finalde elde edilen 5-1'lik skorun herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Sezona kupayla başlamak önemliydi. TSYD Turnuvası bizim için iyi bir prova oldu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay, yeni sezon öncesi güven verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN