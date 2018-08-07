Altay, yeni sezon öncesi güven verdi

TÜRKİYE
Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46. Folkart Ege Kupası'nda ilk maçta Balıkesirspor
'u 2-0 mağlup eden Altay, finalde de 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Yeni sezona kupayla başlayan Altay, yeni kadrosuyla taraftarını mest etti. Karşılaşmada fırtınalar estiren siyah-beyazlılarda takıma yaz döneminde dahil olan isimler performanslarıyla alkış aldı. Teknik direktör Alper Avcı, finalde elde edilen 5-1'lik skorun herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Sezona kupayla başlamak önemliydi. TSYD Turnuvası bizim için iyi bir prova oldu" dedi.