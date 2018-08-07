Asker eğlencesi kazayla sona erdi

İZMIR'IN Ödemiş İlçesi'nde Atatürk Caddesi'nde asker eğlencesinden dönen Özkan K. (25) yönetimindeki 35 ZRT 26 plakalı otomobille Beydağ'daki düğünden dönen Emre Yamak (39) yönetimindeki 43 LJ 044 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Özkan K'yi araçtan çıkardı. Ödemiş'te sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen Özkan K'ya 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Ancak durumu ağır olan Özkan K, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
ARABA YENI ALINMIŞ
Kazada Emre Yamak'ın eşi Ayşen Yamak (27), çocukları Kaan (2), Eren (4) ile kayınvalidesi Dudu Yamak (58) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Dudu Yamak ise yapılan ilk müdahale sonrası İzmir
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Yamak'ın kullandığı aracı yeni aldığı öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.