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Buca’ya okul müjdesi

Atilla Kaya, Buca’ya bir buçuk yıl içinde 37 okul daha kazandıracaklarını ifade etti

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Buca’ya okul müjdesi
Mahmut Atilla Kaya, Buca'da devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaya'ya ziyaretlerinde Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can ve AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan da eşlik etti. Buca'ya halen inşaatı devam edenlerle birlikte 2018 yılı sonuna kadar 17 yeni okul, 2019'da ise 20 yeni okul kazandıracaklarını belirten Kaya, "Buca'da büyük bir eğitim hamlesine imza atıyoruz. Buca, bir buçuk yılda 37 yeni okul kazanacak. Halen inşaatı devam eden okullarımızın 7 tanesini 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ortasında hizmete açacağız. Yeni temel atılacak okullarımız var, inşaatı devam edenler var. 2018'de Buca 17 yeni okul kazanmış olacak, 2019'a geldiğimizde ise 20 tane yeni okulun temeli atılacak. Buca'nın 730 adet yeni derslik kazanacağı bu büyük seferberlikle eğitime büyük yatırım yapıyoruz. Eğitim, bir ülkenin kalkınmasında ve geleceğin şekillenmesinde en önemli unsurlardan birisidir" dedi.
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Buca’ya okul müjdesi
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