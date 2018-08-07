Edremit Körfezi bayramda dolacak

YILLIK 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi Kuzey Ege
'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu 145 kilometrelik sahil bandına sahip Edremit Körfezi
'ndeki tesislerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. 30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki konaklama tesislerinde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı. Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, "9 günlük tatilin ilk 5 günü için daha şimdiden ilçedeki otellerde rezervasyonlar yüzde 100'e ulaştı. Sadece Ayvalık değil, Edremit Körfezi'nin tüm ilçelerinde bayram yüzde 100 dolu geçecek" dedi. Kazdağı Otelcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yakın, "Bayram için vatandaşlarımızın yerlerini ayırtmalarını öneriyorum" dedi.