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Hazırlık maçları KSK’yi terletecek

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Hazırlık maçları KSK’yi terletecek
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi 'da kampa giren Karşıyaka, 11 günde 8 hazırlık maçı oynayacak. Antrenmanların etabında 4 maça çıkan Kaf-Kaf, kamptaki ilk özel sınavında bugün saat 18.30'da Muğlaspor'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar 9 Ağustos'ta aynı gün içinde iki farklı kadroyla 2 maça çıkıp saat 11.00'de Kağıthanespor, 18.30'da ise Kocaelispor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi, 11 Ağustos'ta Fatsa Belediyespor, 13 Ağustos'ta Salihlispor, 15 Ağustos'ta Elaziz Belediyespor, 17 Ağustos'ta Edirnespor ve 18 Ağustos'ta ise Manisaspor'la oynayıp kamp dönemindeki hazırlık maçlarını tamamlayacak.
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Hazırlık maçları KSK’yi terletecek
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