İkinci Petkim’de çalışma hazırlığı

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını söyledi. Gahramanov, tesiste 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planladıklarını bildirdi. Zaur Gahramanov, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti. Gahramanov, "TANAP'ın ikinci fazının yüzde 85'i bitti. 2019 haziran ayında boru hattı Yunanistan
sınırına varacak. Testler sonrası 2019 yıl sonuna doğru da Yunanistan'a gazı götürmüş olacağız" dedi.