Karaciğerı bölüp iki hayat kurtardılar

AYDIN
'IN Nazilli İlçesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Şener Erdem, yaşamını kaybetti. Genç adamın karaciğeri ise 7 aylık Emir Çelik ile Celalettin Kutlu
'ya (52) umut oldu. Karaciğer, minik Emir ve Kutlu'ya nakledildi. Nakilden sonra da iki hasta sağlığına kavuştu. Ege Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, karaciğer nakli olan hastalardan Celalettin Kutlu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Karaciğer nakli gerçekleştiren üniversite hastaneleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Hatta bu alanda Türkiye'nin en deneyimli karaciğer nakli ekiplerinden birini bünyemizde bulunduruyoruz" dedi. Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ise, "Karaciğeri aldıktan sonra hali hazırda ciddi bir kadavra sıkıntısı, organ sıkıntısı, çektiğimiz için bu organdan nasıl daha fazla faydalanabiliriz diye düşünüp karaciğeri iki parçaya böldük. Küçük parçayı 7 aylık bebeğimize naklettik. Büyük parçayı ise erişkin hastamıza naklettik. İki hastamızın da durumu şu an gayet iyi. Tüm vatandaşlarımızı organ nakli konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.