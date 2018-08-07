Millet kıraathanesı’ne kitap desteğı

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'DA Yunusemre Belediyesi'nin Ege Bölgesi'nde ilk olma özelliğini taşıyan Millet Kıraathanesi'ne bir destek de Yunusemre Kent Konseyi'nden geldi. Kaynak Mahallesi'nde hizmet veren kıraathaneye kitapları Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi teslim etti. Törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak katıldı. Arslan, yaklaşık bin kitabın okuyucuyla buluşmasına vesile olduklarını kaydetti. Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ise, "Haziran ayında hizmete açtığımız Millet Kıraathanesi'ne gösterilen ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Gerek belediyemizin gerekse kurum, kuruluş ve duyarlı vatandaşlarımızın girişimleriyle kitap sayımız arttı. Bu duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Kitapseverleri de Millet Kıraathanemize davet ediyorum" diye konuştu.