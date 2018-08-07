Müzikle şifa dağıtıyorlar

BALIKESIR Devlet Hastanesi sağlık personeli ve hastane çalışanlarından oluşturulan koro, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören şizofreni hastalarına söyledikleri şarkılarla şifa dağıtarak, hastaların iyileşme süreçlerine katkıda bulunuyor. Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Yıldıran'ın öncülüğünde sağlık personeli ve hastane çalışanlarından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu provalarına devam ediyor. Koro, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinin yanı sıra diğer popüler şarkılardan oluşan repertuvarı ile her kesime hitap etme özelliğini taşıyor. TRSM'de tedavi gören şizofreni hastalarına söyledikleri şarkılarla adeta terapi etkisi yapan koro sağlıkla ilgili günlerde de konserler veriyor. Başhekim Dr
. İlyas Yıldıran, "Hevesli ve gönüllü arkadaşların katılımıyla mini bir koro oluşturduk. Kemoterapi hastalarımız için mini bir konserimiz oldu. Ayrıca Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimiz'de hastalara çalışoruz" dedi.