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‘Süper’ Akigo

10 yıl öncesine kadar 3. Lig’de mücadele eden Akhisarspor, Şampiyonu apoletiyle çıktığı finalde Galatasaray’ı mağlup edip yı müzesine götürdü

Giriş Tarihi: 7.8.2018
‘Süper’ Akigo
Akhisarspor, kendi tarihini yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Ziraat 'nı finalde yenerek müzesine götüren Akhisarspor, Finali'nde Galatasaray'ı devirdi. Henüz 10 sene öncesine, 2008 yılına kadar 3'üncü Lig ekibi olan, 'e 2012'de çıktıktan sonra yüksek bütçeli rakipleri arasından bir daha düşmeyen Akhisarspor, yalnız 4 futbolcusunun maliyeti kendi kadrosu kadar olan şampiyon Galatasaray'ın elinden kupayı kaptı. Akigo, 3 ay içinde yaşadığı çifte kupa zaferiyle, Ege'nin gururu oldu. Yeşil-siyahlılar, yeni sezonda 'ni 15 yıl sonra Avrupa'da temsil edecek.

TAKDIR KAZANDIP
Akhisar'ın Süper Kupa'nın ardından ilçe sabaha kadar uyumadı. Ellerinde bayraklarla Milli Egemenlik Meydanı'na koşan binlerce taraftar meydanı doldururken yüzlerce Akhisarlı da araçlarıyla zafer turuna çıktı. Akhisar'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.Yeşil-siyahlılar, üst üste kupa zaferlerinin ardından, herkesin takdirini kazandı. Akhisar'ı ilk kutlayan Başkan olurken, twitter hesabından, "TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.
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‘Süper’ Akigo
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