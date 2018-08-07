‘Süper’ Akigo

Akhisarspor, kendi tarihini yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve Ziraat Türkiye Kupası
'nı finalde yenerek müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa
Finali'nde Galatasaray'ı devirdi. Henüz 10 sene öncesine, 2008 yılına kadar 3'üncü Lig ekibi olan, Süper Lig
'e 2012'de çıktıktan sonra yüksek bütçeli rakipleri arasından bir daha düşmeyen Akhisarspor, yalnız 4 futbolcusunun maliyeti kendi kadrosu kadar olan şampiyon Galatasaray'ın elinden kupayı kaptı. Akigo, 3 ay içinde yaşadığı çifte kupa zaferiyle, Ege'nin gururu oldu. Yeşil-siyahlılar, yeni sezonda Ege Bölgesi
'ni 15 yıl sonra Avrupa'da temsil edecek.
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Akhisar'ın Süper Kupa'nın ardından ilçe sabaha kadar uyumadı. Ellerinde bayraklarla Milli Egemenlik Meydanı'na koşan binlerce taraftar meydanı doldururken yüzlerce Akhisarlı da araçlarıyla zafer turuna çıktı. Akhisar'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.Yeşil-siyahlılar, üst üste kupa zaferlerinin ardından, herkesin takdirini kazandı. Akhisar'ı ilk kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
olurken, twitter hesabından, "TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.