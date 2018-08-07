Titi, Göztepe’ye 2 yıllık imza attı

SPOR Toto Süper Lig
ekiplerinden Göztepe
, Bursaspor'dan Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco'yu (Titi) kadrosuna dahil etti. Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoperle, 2+1 yıllık sözleme imzaladı. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, gözünü dünyaca ünlü yıldız Seydou Doumbia'ya çevirdi. Forvet hattına mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon'dan ayrılması gündemde olan Fildişi Sahilli oyuncuya teklif götürdüğü ifade edildi. Türkiye'de birçok takımla ismi anılan Doumbia'nın çok fazla maliyetinin olmadığı öğrenildi.