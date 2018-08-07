Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Titi, Göztepe’ye 2 yıllık imza attı

Titi, ’ye 2 yıllık imza attı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Titi, Göztepe’ye 2 yıllık imza attı
SPOR ekiplerinden , Bursaspor'dan Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco'yu (Titi) kadrosuna dahil etti. Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoperle, 2+1 yıllık sözleme imzaladı. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, gözünü dünyaca ünlü yıldız Seydou Doumbia'ya çevirdi. Forvet hattına mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon'dan ayrılması gündemde olan Fildişi Sahilli oyuncuya teklif götürdüğü ifade edildi. Türkiye'de birçok takımla ismi anılan Doumbia'nın çok fazla maliyetinin olmadığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Titi, Göztepe’ye 2 yıllık imza attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN