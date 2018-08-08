Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bayram Bektaş ‘VAR’dan umutlu

‘VAR’dan umutlu

Göztepe’de , VAR’a güveniyor. Uygulamaya tam not veren teknik adam, “VAR’ın boş yorumları ekarte edeceğini düşünüyorum” dedi

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Bayram Bektaş ‘VAR’dan umutlu

Göztepe Teknik Direktörü , Türkiye'de ilk defa geçtiğimiz pazar günü Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Finali'nde kullanılmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, 'e olumlu katkı yapacağını söyledi. Bektaş, "VAR'ın boş yorumu ekarte edeceğini düşünüyorum. İnsanlara görsel olarak bir şey gösterdiğiniz zaman tatmin olabiliyor ama göstermediğiniz zaman sürekli polemik yaşanıyor. Bence çok büyük bir artı getirecek. Herkesin inanması, saygı duyması gerekiyor. Hakkı yendiğini düşünen kulüpler artık bunu düşünmeyecek. Hak edenin kazanacağına doğru bir adım daha oraya doğru gitmiş olacak. Bence çok büyük bir artı getirecek" dedi.

KAMPLAR OLUMLU GEÇTİ
Erzurum ve Hollanda kamplarının çok verimli geçtiğini söyleyen Bektaş, "Hollanda kampında hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Büyük oranda transfer yaptık. 1-2 mevkide daha ihtiyacımız var, bunu kampta da gördük. Hücumda hem gol üretemiyoruz hem üçüncü bölgede topu tutamadığımız için yük orta sahaya ve defansa biniyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram Bektaş ‘VAR’dan umutlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN