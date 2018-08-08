Bayram Bektaş ‘VAR’dan umutlu

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Türkiye'de ilk defa geçtiğimiz pazar günü Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa Finali'nde kullanılmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Süper Lig'e olumlu katkı yapacağını söyledi. Bektaş, "VAR'ın boş yorumu ekarte edeceğini düşünüyorum. İnsanlara görsel olarak bir şey gösterdiğiniz zaman tatmin olabiliyor ama göstermediğiniz zaman sürekli polemik yaşanıyor. Bence çok büyük bir artı getirecek. Herkesin inanması, saygı duyması gerekiyor. Hakkı yendiğini düşünen kulüpler artık bunu düşünmeyecek. Hak edenin kazanacağına doğru bir adım daha oraya doğru gitmiş olacak. Bence çok büyük bir artı getirecek" dedi.

KAMPLAR OLUMLU GEÇTİ

Erzurum ve Hollanda kamplarının çok verimli geçtiğini söyleyen Bektaş, "Hollanda kampında hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Büyük oranda transfer yaptık. 1-2 mevkide daha ihtiyacımız var, bunu kampta da gördük. Hücumda hem gol üretemiyoruz hem üçüncü bölgede topu tutamadığımız için yük orta sahaya ve defansa biniyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.