Bayram öncesi sıkı pazarlık

Bayraklı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Doğançay kurban satış ve kesim yerinde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
'nin farklı illerinden satıcıların geldiği kurban pazarında pazarlıklar başlarken, zabıta ekipleri hayvanların sağlıklı ve yasalara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Vatandaşların gönül rahatlığı ile sağlıklı kurban almalarını sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Zabıta ekiplerimiz ve veteriner hekimlerimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Temizlik bizim için önemli. Bunun için özel bir ekip oluşturduk. Bayramın son gününe kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.