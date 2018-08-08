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ölüme meydan okuyor

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Çocuklar ölüme meydan okuyor
'de? havuza veya denize gedecek imkanı olmayan , bunaltıcı yaz sıcaklarında soluğu süs havuzlarında alıyor. Pis sulardan mikrop kapıp hastalanma riski, aydınlatma bulunan havuzlarda, olası bir kaçak durumunda elektrik akımına kapılma tehlikesi bulunması nedeniyle çocuklar havuzlara girmemeleri konusunda görevliler tarafından sürekli uyarılıyor. Ancak çocuklar bu tehlikeli serinlikten bir türlü vazgeçemiyor. Çocuklar, görevlilerin olmadığı sırada tekrar gelip havuzlara giriyor. 'ndaki süs havuzu da çocukların yüzmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
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Çocuklar ölüme meydan okuyor
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