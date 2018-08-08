Çocuklar ölüme meydan okuyor

İzmir
'de?
havuza veya denize gedecek imkanı olmayan çocuklar
, bunaltıcı yaz sıcaklarında soluğu süs havuzlarında alıyor. Pis sulardan mikrop kapıp hastalanma riski, aydınlatma bulunan havuzlarda, olası bir kaçak durumunda elektrik akımına kapılma tehlikesi bulunması nedeniyle çocuklar havuzlara girmemeleri konusunda görevliler tarafından sürekli uyarılıyor. Ancak çocuklar bu tehlikeli serinlikten bir türlü vazgeçemiyor. Çocuklar, görevlilerin olmadığı sırada tekrar gelip havuzlara giriyor. Konak Meydanı
'ndaki süs havuzu da çocukların yüzmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.