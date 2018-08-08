Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Engelsiz kamp selçuk’ta başladı

Engelsiz kamp selçuk’ta başladı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Engelsiz kamp selçuk’ta başladı
Selçuk 'nde 2014'ten bu yana düzenlenen ve ların aileleriyle birlikte tatil yapmasına olanak sağlayan "Engelsiz Kamp" 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. SELENDER üyesi ve Goncagül ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler ve ailelerinin katıldığı kampı ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Dahi , kampçılarla tek tek ilgilendi.
selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde 2014'ten bu yana düzenlenen ve engelli vatandaşların aileleriyle birlikte tatil yapmasına olanak sağlayan "Engelsiz Kamp" 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. SELENDER üyesi ve Goncagül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler ve ailelerinin katıldığı kampı ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, kampçılarla tek tek ilgilendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelsiz kamp selçuk’ta başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN