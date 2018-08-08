Engelsiz kamp selçuk’ta başladı

Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri
'nde 2014'ten bu yana düzenlenen ve engelli vatandaş
ların aileleriyle birlikte tatil yapmasına olanak sağlayan "Engelsiz Kamp" 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. SELENDER üyesi ve Goncagül Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler ve ailelerinin katıldığı kampı ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı
, kampçılarla tek tek ilgilendi.
selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nde 2014'ten bu yana düzenlenen ve engelli vatandaşların aileleriyle birlikte tatil yapmasına olanak sağlayan "Engelsiz Kamp" 6-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. SELENDER üyesi ve Goncagül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler ve ailelerinin katıldığı kampı ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, kampçılarla tek tek ilgilendi.