Horoz’da primler belli oldu

Spor Toto
1. Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında Gazişehir Gazientep
'le karşılaşacak Denizlispor'da yeni sezon
da prim ve ceza sistemi belli oldu. Başkan Mustafa Üstek
'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin lira prim vereceği kaydedildi. Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak.spor
Toto 1. Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında Gazişehir Gazientep'le karşılaşacak Denizlispor'da yeni sezonda prim ve ceza sistemi belli oldu. Başkan Mustafa Üstek'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin lira prim vereceği kaydedildi. Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak.