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Horoz’da primler belli oldu

Giriş Tarihi: 8.8.2018
1. Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında 'le karşılaşacak Denizlispor'da da prim ve ceza sistemi belli oldu. Başkan 'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin lira prim vereceği kaydedildi. Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak.spor Toto 1. Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında Gazişehir Gazientep'le karşılaşacak Denizlispor'da yeni sezonda prim ve ceza sistemi belli oldu. Başkan Mustafa Üstek'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin lira prim vereceği kaydedildi. Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak.
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Horoz’da primler belli oldu
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