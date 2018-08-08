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hastalarına onkoloji merkezi

Tepecik EAH’nin Bornova’daki ek binası, onkoloji merkezi oldu. Müdürü Salnur, “Merkezde, hastalarının tedavileri takip edilecek” dedi

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Kanser hastalarına onkoloji merkezi

'de Bornova'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu tespit edildikten sonra kapatılan özel hastane, 'na devredilerek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (EAH) ek binası olarak tahsis edildi. Söz konusu hastane , "Onkoloji Merkezi" olarak hizmet verecek. Hastanenin iç dizaynı ve sağlık personeli büyük oranda tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak merkezde, hastalarının tüm tanı ve tedavi süreci gerçekleştirilecek. Kanser tedavilerini farklı hastanelerde yürütmenin yorucu olabileceğine dikkati çeken Müdürü Bediha Salnur, "Kanser şüphesi aşamasında kemoterapi ve cerrahiye kadar onkoloji hastalarına hizmet verecek hastane için çalışma başlattık. Zaten hastalığın kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi de yorucu olmamalı diye düşündük. Merkez, yarım asırlık Tepecik EAH'nin uzman ekibiyle İzmir ve 'ndeki kanser hastalarımıza şifa dağıtacak" dedi.

STANDARTLARIN ÜZERİNDE
152 yatak kapasiteli merkezde, 6 ameliyathane, 7 cerrahi ve dahili onkoloji servisinin yanı sıra nükleer tıp ünitesi de hizmete verecek. Merkezinde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin dünya standartlarının üstüne çıkarılması hedefleniyor.

BEDİHA SALNUR

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Kanser hastalarına onkoloji merkezi
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