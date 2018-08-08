Kanser hastalarına onkoloji merkezi

İzmir'de Bornova'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu tespit edildikten sonra kapatılan özel hastane, Sağlık Bakanlığı'na devredilerek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (EAH) ek binası olarak tahsis edildi. Söz konusu hastane , "Onkoloji Merkezi" olarak hizmet verecek. Hastanenin iç dizaynı ve sağlık personeli büyük oranda tamamlandı. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak merkezde, kanser hastalarının tüm tanı ve tedavi süreci gerçekleştirilecek. Kanser tedavilerini farklı hastanelerde yürütmenin yorucu olabileceğine dikkati çeken İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Kanser şüphesi aşamasında kemoterapi ve cerrahiye kadar onkoloji hastalarına hizmet verecek hastane için çalışma başlattık. Zaten hastalığın kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi de yorucu olmamalı diye düşündük. Merkez, yarım asırlık Tepecik EAH'nin uzman ekibiyle İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki kanser hastalarımıza şifa dağıtacak" dedi.

STANDARTLARIN ÜZERİNDE

152 yatak kapasiteli merkezde, 6 ameliyathane, 7 cerrahi ve dahili onkoloji servisinin yanı sıra nükleer tıp ünitesi de hizmete verecek. Merkezinde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin dünya standartlarının üstüne çıkarılması hedefleniyor.

BEDİHA SALNUR