Koca’ çizik

24 Haziran Genel Seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kişisel oylarının CHP'nin milletvekilliği için aldığı oy oranından 8 puan fazla çıkması partide değişim tartışmalarını da beraberinde getirdi. Parti içi muhalefetten kurultay sesleri yükselirken değişim fitilini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ateşledi. Kocaoğlu, 4 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklama ile tavrını değişimden yana koydu. 24 Haziran seçimlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirdiğine dikkat çeken Kocaoğlu açıklamasında; "Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu'nun bu açıklaması parti içi kurultay tartışmalarının daha da alevlenmesine ardından da imza toplama sürecinin başlamasına neden oldu. Kocaoğlu'nun bu açıklamalarına Bornova'da birlikte siyaset yaptığı eski Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar'dan da destek geldi. Kavalarla birlikte eski İl Başkanı Ali Asuman Güven ve Bayraklı Meclis Üyesi Hatice Tatlı'nın da içinde bulunduğu 4 kurultay delegesi notere giderek İzmir'deki imza sürecini resmen başlattı. Bu gruba kısa süre sonra Başkan Kocaoğlu'nun belediye başkanı olmasında büyük rol oynayan dava arkadaşı eski İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de katıldı. Kocaoğlu 'değişim' diyen ilk açıklamasının ardından her ne kadar daha sonra tarafsızmış gibi gözükmeye çalışsa da siyasi kulislere düşen bir iddia kent ve ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. İddiaya göre cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kocaoğlu, dinlenmek için Marmaris Selimiye'de tatil yapan Muharrem İnce ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada İnce ve Kocaoğlu iddiaya göre imza süreci ve değişimle ilgili planlama yaptı. Bunu öğrenen bazı delegeler de imza vermekten vazgeçti.

ORTAM GERİLDİ

Muhaliflerin topladıkları imzaları genel merkeze teslim etmeleri gereken süre azaldıkça İzmir'de taraflar arasındaki gerginlik de arttı. Bunun sonucu olarak da açıklamalar peş peşe geldi. İzmir'de değişimi sürecinin başını çeken Alaattin Yüksel, delegelerin 'seç beni seçeyim seni' mantığı ile hareket ettiğini, bunun doğru olmadığını belirtse de Yüksel'e cevap gecikmedi. CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır Yüksel'in açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, "Bunlar son çırpınışları. Sözleri siyaseten bitmişliğin ifadesi. Ağlamaya başladılar. Dertleri belediye başkanlarını belirlemek. Bizim öyle bir derdimiz yok" diyerek karşılık verdi.

KENDİNİ BİTİRDİ

Yaklaşık 1 ay süren imza süreci, İzmir'de hüsranla sonuçlandı. Doğal delegelerle birlikte toplam 68 kurultay delegesinden sadece 26 tanesi değişim derken diğerleri önceliğin kurultay değil yaklaşmakta olan yerel seçimler olduğuna dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koydu. Geçtiğimiz günlerde muhaliflerin yurt genelinde toplanan imzaları genel merkeze teslim etmesinin ardından Genel Merkezin kurultay için yeterli imza olmadığı için kurultay da yok açıklaması Başkan Kocaoğlu ve kurultaydan yana tavır alan destekçilerinin heveslerini de kursaklarında bıraktı. Ankara'da parti içi kulislerde Kocaoğlu ve ekibinin çizik yediği yaklaşmakta olan yerel seçimlerde kesinlikle aday gösterilmeyeceği sızan bilgiler arasında yer aldı.